لوكاكو: قوتنا هي أننا لا نستسلم أبدًا.. ليس هناك جدوى من الحديث عن تشيلسي

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أحمد جودة - القاهرة - سجل روميلو لوكاكو هدفًا ليمنح روما التعادل الثمين خارج ملعبه أمام فينورد في مباراة فاصلة في الدوري الأوروبي.

لوكاكو: قوتنا هي أننا لا نستسلم أبدًا

وقال لوكاكو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: ""أريد مساعدة روما على الفوز، ليس هناك جدوى من الحديث عن المستقبل الآن، أردنا الفوز، لكن فينورد فريق قوي للغاية، خاصة في الاستحواذ".

وتابع "لقد كان أداءً جيدًا، وسنحت لنا فرص أخرى، لكنها نتيجة جيدة في روتردام والآن سنبذل قصارى جهدنا في مباراة الإياب في روما".

وأكمل "قوتنا هي أننا لا نستسلم أبدًا، لقد لعب زاليفسكي مباراة مثيرة جدًا اليوم، وأولئك الذين شاركوا على مقاعد البدلاء صنعوا الفارق أيضًا، وهذا يعني أننا جميعًا نريد أن نفعل ما هو الأفضل لروما.

وأردف "في الآونة الأخيرة كان الأمر صعبًا بعض الشيء، لأنني لم أسجل، لكنني واصلت العمل وأفعل ما طلبه المدرب. لقد كنت محظوظًا اليوم، لأنني لم أسدد تلك الضربة الرأسية بشكل نظيف، لكن الحركة للوصول إلى هناك كانت جيدة، نحن نتطور كفريق، الموسم لا يزال طويلا."

وعن دانييلي دي روسي كمدرب "إنه يريد منا أن نلعب بشخصية عندما نمتلك الكرة، وأن نخلق المساحات ونملأ منطقة الجزاء، ما زلنا بحاجة إلى الوقت لنصبح أقوى”.