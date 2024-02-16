نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة 12 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباريات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز بنتائج ملفتة للانتباه، حيث شهدت تألق فريق الإسماعيلي الذي فاز بنتيجة 2-1 على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس.

عاد الإسماعيلي لطريق الانتصارات في البطولة بعد غياب دام 72 يومًا، فيما كانت الجولة مليئة بالمفاجآت، حيث فاز فريق بلدية المحلة على مودرن فيوتشر بهدف نظيف في لقاء استمر لمدة 96 دقيقة.

لم يشارك الناديان الأهلي والزمالك في هذه الجولة، حيث كان من المفترض أن يلتقي الأهلي مع فريق الداخلية، وأن يلعب الزمالك مع فاركو، إلا أنه تم تأجيل المباراتين.

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة 12

1- إنبي 22 نقطة

2- زد 20 نقطة

3- الاتحاد السكندري 19 نقطة

4- بيراميدز 18 نقطة

5- طلائع الجيش 18 نقطة

6- سموحة 17 نقطة

7- المصري 17 نقطة

8- الأهلي 14 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

10- الجونة 14 نقطة

11- فيوتشر 13 نقطة

12- بلدية المحلة 13 نقطة

13- الزمالك 11 نقطة

14- الإسماعيلي 11 نقطة

15- البنك الأهلي 10 نقاط

16- المقاولون العرب 7 نقاط

17- الداخلية 7 نقاط

18- فاركو 5 نقاط