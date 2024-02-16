نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من بركات على تعيين حسام حسن مدربًا للمنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتفق محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مع خطوة تعيين حسام حسن مدربًا جديدًا لمنتخب مصر، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته بعد الإخفاق في بطولة كأس أمم إفريقيا، بكوت ديفوار.

بركان: كان يجب إحداث تغييرات في منتخب مصر

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كان يجب حدوث تغيير في المنتخب بعد المستوى الذي ظهر به في بطولة كأس إفريقيا".

وأضاف: "المردود قبل كأس إفريقيا لمنتخب مصر كان ينبئ بالوصول لأبعد من ذلك في بطولة كأس إفريقيا، لكن الفريق خرج من البطولة في الدور ثمن النهائي".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "الشارع المصري كان يريد تعيين حسام حسن مدربًا لمنتخب، وهو صاحب إنجازات كبيرة، واتحاد الكرة قام بالتعاقد معه لتحقيق الطموحات".