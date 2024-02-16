نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقرار كولر.. الأهلي يؤجل مفاوضاته مع لاعب الزمالك السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، طالب بتأجيل المفاوضات مع صفقة الموسم المنتظرة.

كولر يؤجل حسم صفقة أسامة فيصل

قال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "كولر يطلب تأجيل منح الضوء الأخضر لضم أسامة فيصل انتظارًا لمتابعة مستواه مع البنك الأهلي".

وأوضح: "مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اتعرض على التعاقد مع أسامة فيصل مهاجم نادي البنك الأهلي ولاعب الزمالك السابق".

وأضاف: "كولر طالب الانتظار لفترة من أجل متابعة مستوى أسامة فيصل مع البنك الأهلي حتى لنهاية الموسم ليتم الوقوف على مستواه ويستطيع الأهلي الحكم على أنه قادر على إفادة الفريق أم لا".