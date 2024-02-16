الرياضة

محمد بركات: الأهلي يستطيع الفوز على شباب بلوزداد في ملعبه

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن مجموعة الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا صعبة. 

محمد بركات: الأهلي يستطيع الفوز على شباب بلوزداد في ملعبه

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مجموعة الأهلي صعبة، وجميع الفرق لديها أمل في التأهل". 

وأضاف: "الأهلي قبل فترة التوقف كان يظهر بشكل جيد، بعد بداية غير جيدة هذا الموسم، وقدم بطولة كبيرة في كأس العالم للأندية".

وتابع: " أمام شباب بلوزداد مهمة، لأن الفوز بها سيفض التشابك في هذه المجموعة، وسيسهل المهمة أمام الأحمر في الجولتين الخامسة والسادسة".

وتابع: "فريق شباب بلوزداد كان متحفظًا في مباراة القاهرة أمام الأهلي، وفي الشوط الثاني كانت لديهم نزعة هجومية، وظهر أن لديهم سرعات".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "الأهلي يستطيع الفوز على شباب بلوزداد في ملعبه، مع كامل الاحترام لفريق شباب بلوزداد، الذي سيبدأ المباراة بضغط هجومي، ولكن الأهلي هو الأفضل".

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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