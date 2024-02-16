هل يصدم بيريز مجددًا؟.. مبابي ينهي الجدل حول وجهته القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - حسم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، قراره النهائي بالرحيل عن الفريق العاصمي في نهاية الموسم الحالي، ليبدأ بعد ذلك تجربة جديدة في مسيرته الرياضية.

وارتبط اسم مبابي، في الفترات الأخيرة، بعدة وجهات في مقدمتها؛ ريال مدريد وبرشلونة وأيضًا ليفربول وآرسنال في إنجلترا.

مبابي يختار ريال مدريد

أثار مبابي، بإعلان رحيله عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم، التساؤلات حول وجهته القادمة وهل سيحقق حلم الانتقال إلى ريال مدريد أم يختار وجهة مختلفة بعدما ارتبط اسمه بناديي ليفربول وآرسنال.

وحسب صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية فأن كيليان مبابي لن ينتقل إلى نادٍ آخر غير ريال مدريد في الصيف المقبل.

وكان كيليان مبابي، على وشك الانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2022 بعد مفاوضات حاسمة، ولكنه تراجع بشكل مفاجئ وجدد عقده مع باريس سان جيرمان لمدة عامين.

وأشار موقع “ريليفو” الإسباني إلى أن العلاقة بين مبابي وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لا تزال ممتازة، بالرغم مما حدث من اللاعب في مفاوضات صيف 2022.

ولفت الموقع الإسباني إلى أن بيريز لا زال راغبًا بقوة في ضم مبابي؛ الذي يراه بمثابة “حبة الكرز التي تزين بها الكعكة” والتي ستجعل “الملكي” يهيمن على أوروبا خلال العقد المقبل.

وانضم مبابي، إلى باريس سان جيرمان قادمًا من موناكو خلال صيف 2017، في صفقة إعارة تحولت إلى انتقال دائم في الموسم التالي.

وخاض مبابي، 30 مباراة رفقة باريس سان جيرمان في الموسم الحالي، وسجل خلالها 31 هدفًا وصنع 7 تمريرات حاسمة لزملائه.