نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد جلال: هذه نصحيتي لحسام وإبراهيم حسن بعد تولي قيادة منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد خالد جلال، مدرب نادي الزمالك الأسبق أنه يجب على حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر التحلي بالهدوء والتركيز فقط على الملعب فقط.

خالد جلال: هذه نصحيتي لحسام وإبراهيم حسن بعد تولي قيادة منتخب مصر

وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تصريحات حسام وإبراهيم حسن تتسم دائمًا بالروح والحماس".

وأضاف: "حسام وإبراهيم حسن دائمًا يمنحان الدوافع للاعبين خصوصًا خلال تواجدهما مع الأندية الشعبية.. الحماس يأتي من أسلوب التدريب، والوحدات التدريبية العملية والنظرية".

وتابع: "تدريب الأندية يختلف عن المنتخبات، اللاعبون يتواجدون 10 أيام فقط في معسكر المنتهب، وعلى المدرب فقط نقل وجهة النظر الفنية للاعبين فقط".

وأكمل: "حسام حسن لديه الكثير من الخبرات، هو يتعرض لبعض الانتقادات بسبب بعض المواقف، وأعتقد أنه تغير كثيرًا في الموسمين الماضيين".

وأتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "حسام حسن سيكون إضافة لمنتخب مصر، لكنه يحتاج للدعم، ونصيحتي له هو وإبراهيم أنه يجب عليهما أن تكون تصريحاتهما هادئة، وأن يكون تركيزهما على الملعب فقط، وعدم التركيز مع الانتقادات".