الرياضة

نجم الأهلي السابق: حسام حسن يمكنه تكرار تجربتي الجوهري وشحاتة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر يستحق الحصول على ذلك المنصب.

بركات: حسام حسن يستحق تدريب منتخب مصر

قال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حسام حسن من أفضل المدربين في مصر خلال المواسم الماضية".

وأضاف: "حسام حسن يستحق التواجد في تدريب منتخب مصر، لديه تاريخ طويل في الملاعب، والجميع يفخر بمشواره في الملاعب".

وتابع: "هو يستطيع تكرار تجربتي محمود الجوهري وحسن شحاتة، وسبق له إحداث طفرة كبيرة مع منتخب الأردن.. والمساندة والدعم سيساعداه كثيرًا".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "الشعب المصري يتنفس كرة القدم، وغضب بعد المستوى في بطولة كأس إفريقيا، ولكن رب ضارة نافعة، ويكون تعيين حسام حسن هو نقطة فارقة مع المنتخب".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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