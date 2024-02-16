إمام عاشور يتحدث عن إصابته ومواجهة شباب بلوزداد (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث إمام عاشور لاعب وسط الأهلي، عن إصابته التي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب مصر، ومباراة الفريق المرتقبة مع شباب بلوزداد الجزائري في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يلتقي الأهلي بنظيره شباب بلوزداد على استاد “5 جويلية”، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، اليوم الجمعة.

إمام عاشور: جاهزون لمواجهة شباب الأهلي

وقال إمام عاشور في تصريحاته لقناة الأهلي: “جاهزون لمواجهة شباب بلوزداد، مباراة مهمة بالتأكيد وأتمنى إسعاد جماهير النادي”.

وأضاف: “الحمدلله أصبحت بخير في الوقت الحالي، وكنت بحاجة للراحة بعد الإصابة واستطاعت العودة والمشاركة مع زملائي سريعًا”.

ويتواجد فريق الأهلي، ضمن المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا بجانب شباب بلوزداد وميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني.