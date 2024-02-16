نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة قوية في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام نادي شباب بلوزداد على أرضية ملعب 5 جولية 1962.

يأتي هذا اللقاء في سياق الجولة الرابعة من البطولة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز لضمان ثلاث نقاط، يعد هذا اللقاء فرصة حاسمة لكل من الأهلي وشباب بلوزداد لتحقيق تقدم إضافي في البطولة وتحقيق طموحاتهم في المنافسة القوية على اللقب.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في كأس دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، في الدور الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، اليوم الجمعة 16 فبراير 2024، على ملعب 5 جولية 1962.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة

التاسعة بتوقيت مصر.

العاشرة بتوقيت السعودية وقطر.

العاشرة بتوقيت الإمارات.

البث المباشر لـ مباراة الأهلي وشباب بلوزداد لحظة بلحظة



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

تُنقل فعاليات دوري أبطال إفريقيا بصورة حصرية عبر شبكة قنوات beIN Sports، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر قناة beIN Sports 6.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

تردد beIN Sports HD 1 على نايل سات تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2

معلق مباراة الأهلي وشباب بلوزداد دوري أبطال إفريقيا

يتولى مهمة التعليق على المباراة

بي إن سبورت 6 محمد بركات

تشكيل الأهلي المتوقع ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى مصطفى شوبير خط الدفاع علي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم. خط الوسط مروان عطية وإمام عاشور وأفشة وحسين الشحات ورضا سليم (كريم فؤاد). خط الهجوم كهربا (موديست)

غيابات الأهلي أمام شباب بلوزداد

1- وسام ابو على

2- محمد الشناوي

3- محمود متولي

4- أحمد عبدالقادر

5- أحمد نبيل كوكا

6- خالد عبدالفتاح

7- ومحمد الضاوي كريستو

8- بيرسي تاو

9- أليو ديانج

بينما يغيب الثنائي عمر كمال عبدالواحد ومحمود الزنفلي بسبب عدم القيد في القائمة الأفريقية.

تشكيل شباب بلوزداد المتوقع ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا