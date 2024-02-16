نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة تواجد حسام حسن في الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي ضد الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني المصري سيتواجد في الاستوديو التحليلي الخاص بواحد من القنوات الفضائية لتحليل مواجهة مباراة الاهلي ضد الزمالك لحساب مباريات نهائي كأس مصر 2023.

حسام حسن ينفي تواجده في الاستوديو التحليلي لنهائي كأس مصر

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي ضد الزمالك تم توجيه سؤال للكابتن حسام حسن فيما يخص ما إذا كان سيتواجد بالفعل لتحليل مباراة القمة من استوديو تحليلي.

ورد العميد أن كل هذه الأمور عارية تمامًا من الصحة وسيتواجد في المدرجات لمشاهدة المباراة طبقًا لمهام منصبه الجديد.

وكان الاتحاد المصري قد اعلن عن تولي العميد مهمة المدير الفني للفراعنة خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي تم اقالته من منصبه عقب الخروج المبكر من امم افريقيا.