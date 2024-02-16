مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم بث مباشر رابط تويتر يلا شوت | دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - النادي الأهلي يستعد لمواجهة قوية في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يلتقي بنادي شباب بلوزداد على ملعب 5 جولية 1962.

اللقاء يعتبر فرصة حاسمة لكلا الفريقين لتحقيق التقدم في البطولة وتحقيق النقاط الثلاث.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في كأس دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، في الدور الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، اليوم الجمعة 16 فبراير 2024، على ملعب 5 جولية 1962.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة

التاسعة بتوقيت مصر.

العاشرة بتوقيت السعودية وقطر.

العاشرة بتوقيت الإمارات.

البث المباشر لـ مباراة الأهلي وشباب بلوزداد لحظة بلحظة

معلق مباراة الأهلي وشباب بلوزداد دوري أبطال إفريقيا

يتولى مهمة التعليق على المباراة

بي إن سبورت 6 محمد بركات

تشكيل الأهلي المتوقع ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى مصطفى شوبير خط الدفاع علي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم. خط الوسط مروان عطية وإمام عاشور وأفشة وحسين الشحات ورضا سليم (كريم فؤاد). خط الهجوم كهربا (موديست)

غيابات الأهلي أمام شباب بلوزداد

1- وسام ابو على

2- محمد الشناوي

3- محمود متولي

4- أحمد عبدالقادر

5- أحمد نبيل كوكا

6- خالد عبدالفتاح

7- ومحمد الضاوي كريستو

8- بيرسي تاو

9- أليو ديانج

بينما يغيب الثنائي عمر كمال عبدالواحد ومحمود الزنفلي بسبب عدم القيد في القائمة الأفريقية.

تشكيل شباب بلوزداد المتوقع ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى ريس مبولحي. خط الدفاع حسين بن عيادة، مواد حداد، مختار بلخيتر، أشرف بودرامة. خط الوسط عبدالروؤف بن غيث، حسين سلمي، عدلان قديورة خط الهجوم طلال بوصوف، عبدالرحمن مزيان، ليونيل وامبا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

تُنقل فعاليات دوري أبطال إفريقيا بصورة حصرية عبر شبكة قنوات beIN Sports، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر قناة beIN Sports 6.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد