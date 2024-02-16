نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Al-Ahly vs. Chabab Belouizdad.. دون تقطيع وبجودة عالية شاهد الان مباراة نارية تجمع بين النهلي المصري ونادي شباب بلوزداد في دوري ابطال افريقيا 2024 |يلا شوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Al-Ahly vs. Chabab Belouizdad.. دون تقطيع وبجودة عالية شاهد الان مباراة نارية تجمع بين النهلي المصري ونادي شباب بلوزداد في دوري ابطال افريقيا 2024 |يلا شوط.. Al-Ahly vs. Chabab Belouizdad..الاهلى..شباب بلوزداد..دوري ابطال افريقيا..تستعد الجماهير العربية والأفريقية لمشاهدة مباراة مثيرة ومنتظرة في إطار بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. ستجمع المباراة بين فريق النادي الأهلي المصري، الذي يعتبر واحدًا من أعرق الأندية في القارة السمراء، وفريق شباب بلوزداد الجزائري، الذي يحمل في طياته تاريخًا حافلًا بالإنجازات والألقاب المحلية والقارية.

يعد النادي الأهلي من أبرز وأنجح أندية كرة القدم في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يتمتع بجماهيرية واسعة وقاعدة جماهيرية ضخمة تدعمه في كل مباراة يخوضها. يتميز الفريق بخط هجوم قوي ودفاع متين، ويعتمد على تكتيكات هجومية مبتكرة وتنظيم دفاعي قوي. كما يتمتع بلاعبين موهوبين وخبرة كبيرة في المنافسات القارية.

Al-Ahly vs. Chabab Belouizdad.. دون تقطيع وبجودة عالية شاهد الان مباراة نارية تجمع بين النهلي المصري ونادي شباب بلوزداد في دوري ابطال افريقيا 2024 |يلا شوط

شاهد الان مباراة الاهلي في دوري ابطال افريقيا 2024| هنا

من جهة أخر، يأتي فريق شباب بلوزداد كممثل جزائري قوي وطموح في بطولة دوري أبطال إفريقيا. يعتبر الفريق أحد أبرز الأندية الجزائرية وقد حقق نجاحات كبيرة على المستوى المحلي والقاري. يتمتع بلاعبين موهوبين وقائدية قوية في وسط الملعب، ويتميز بالقدرة على استغلال الفرص الهجومية بشكل فعال وتنظيم دفاع متين.

شاهد الان مباراة الاهلي في دوري ابطال افريقيا 2024| هنا

من المتوقع أن تكون المباراة بين النادي الأهلي وشباب بلوزداد مثيرة ومثيرة للاهتمام، حيث يمتلك كلا الفريقين مجموعة موهوبة من اللاعبين وأسلوب لعب قوي. ستكون المباراة فرصة للفريقين للتأهل إلى الدور المقبل من البطولة والمنافسة على اللقب الغالي.

سيكون للجماهير العربية والأفريقية فرصة لمشاهدة تبارز بين فريقين كبيرين، وستكون المباراة محطة لاختبار قوة الفريقين ومهارتهما في الملعب. ستكون الأجواء حماسية ومشوقة، حيث ستقدم الفرق كل ما لديها لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة التالية.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وشباب بلوزداد في دوري ابطال افريقيا 2024

تعتبر مجموعة قنوات بين سبورت هي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا 2024، وهي أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم واختارت قنوات بين سبورت إذاعة مباراة الأهلي عبر قناة بين سبورت 6 – beIn Sports 6.

و على الجانب الاخر أعلنت القناة الجزائرية الرياضية الأرضية المفتوحة إذاعة المباراة مجانًا دون تشفير.

شاهد الان مباراة الاهلي في دوري ابطال افريقيا 2024| هنا

حيث يأتي تردد قناة بين سبورت 6 الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد على النايل سات كما يلي:

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4



و يأتي تردد قناة الجزائر الرياضية الأرضية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي مجانًا دون تشفير كما يلي:

اسم القناة: الجزائرية الأرضية- Programme National Algeria.

التردد: 11680

القمر الصناعي: النايل سات

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

Al-Ahly vs. Chabab Belouizdad.. دون تقطيع وبجودة عالية شاهد الان مباراة نارية تجمع بين النهلي المصري ونادي شباب بلوزداد في دوري ابطال افريقيا 2024 |يلا شوط

موعد مباراة الاهلي وشباب بلوزداد ابطال افريقيا 2024



حيث يواجه النادي الأهلى شباب بلوزداد الجزائرى اليوم الجمعة،و تم تحديد موعد المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر.

ويوافق موعد مباراة الأهلي وشباب بلوذداد الموجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

شاهد الان مباراة الاهلي في دوري ابطال افريقيا 2024| هنا

ويأتي موعد لقاء الأهلي ضد شباب بلوذداد في الساعة 11 بتوقيت الإمارات العربية

التشكيلة المتوقعة للنادي الاهلي في مباراة اليوم

حراسة المرمى: مصطفى شوبير. خط الدفاع: محمد هاني ياسر إبراهيم محمد عبدالمنعم على معلول. خط الوسط: مروان عطية محمد مجدي أفشة إمام عاشور خط الهجوم: حسين الشحات محمود عبدالمنعم كهربا طاهر محمد طاهر