شاهد دون اشتراك.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد | دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي للقاء التحدي في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، حيث سيواجه نادي شباب بلوزداد على ملعب 5 جويلية 1962. هذه المواجهة تعتبر حاسمة في سباق الفرق نحو تحقيق الانتصار وحصد ثلاث نقاط، وتأتي في إطار الجولة الرابعة من البطولة.

يسعى الأهلي وشباب بلوزداد لتحقيق تقدم إضافي في المنافسة الشديدة على اللقب الغالي في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في كأس دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، في الدور الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، اليوم الجمعة 16 فبراير 2024، على ملعب 5 جولية 1962.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة

التاسعة بتوقيت مصر.

العاشرة بتوقيت السعودية وقطر.

العاشرة بتوقيت الإمارات.

البث المباشر لـ مباراة الأهلي وشباب بلوزداد لحظة بلحظة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

تُنقل فعاليات دوري أبطال إفريقيا بصورة حصرية عبر شبكة قنوات beIN Sports، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر قناة beIN Sports 6.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

تردد beIN Sports HD 1 على نايل سات تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2

تشكيل الأهلي المتوقع ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى مصطفى شوبير خط الدفاع علي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم. خط الوسط مروان عطية وإمام عاشور وأفشة وحسين الشحات ورضا سليم (كريم فؤاد). خط الهجوم كهربا (موديست)

غيابات الأهلي أمام شباب بلوزداد

1- وسام ابو على

2- محمد الشناوي

3- محمود متولي

4- أحمد عبدالقادر

5- أحمد نبيل كوكا

6- خالد عبدالفتاح

7- ومحمد الضاوي كريستو

8- بيرسي تاو

9- أليو ديانج

بينما يغيب الثنائي عمر كمال عبدالواحد ومحمود الزنفلي بسبب عدم القيد في القائمة الأفريقية.

تشكيل شباب بلوزداد المتوقع ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا