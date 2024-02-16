نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16- 2- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق كرة القدم عن مباريات الدوريات العالمية تحديدا الأوروبية أبرزها الدوري الإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي والسعودي والتي ينافس فيها نجوم الكرة العالمية على مختلف البطولات.

كما يترقب عشاق الكرة المصرية والافريقية مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ستقوم قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية بنقل مباريات الدوري الإيطالي بينما تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق نقل مباريات الدوري الإسباني والإيطالي والفرنسي كما تقوم قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي أبرز مباريات اليوم الجمعة:

* دوري أبطال إفريقيا:

- الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

* الدوري الألماني:

- كولن وفيردر بريمن الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر

* الدوري الفرنسي:

- ليون ونيس الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

* الدوري الإسباني:

- فياريال وخيتافي الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

* الدوري الإيطالي:

- تورينو وليتشي الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- إنتر ميلان وساليرنيتانا الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

* الدوري السعودي:

- ضمك والشباب الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر

- الوحدة والطائي الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- الأخدود والأهلي الساعة 7 مساء بتوقيت مصر