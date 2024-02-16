نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فياريال وخيتافي في الدوري الاسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي الكرة الإسبانية مباراة فياريال وخيتافي وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

تعادل فياريال مع ديبورتيفو ألافيس بهدف لكل منهما في الجولة الرابعة والعشرين من الليجا بينما فاز خيتافي على سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

يحتل فياريال المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة بينما يحتل خيتافي المركز العاشر برصيد 33 نقطة.

موقف فياريال وخيتافي في الدوري الإسباني

احتل فياريال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 64 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 12 مباراة.

في حين احتل خيتافي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 42 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 12 مباراة وخسر 16 مباراة.

موعد مباراة فياريال وخيتافي في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة فياريال وخيتافي يوم الجمعة 16 فبراير 2024 على ملعب لاسيراميكا معقل فياريال وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات bein sports HD 3 القطرية بنقل أحداث المباراة.