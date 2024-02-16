نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16- 2- 2024 في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد عدد كبير من محبي مشاهدة كرة القدم في الوطن العربي وخاصة الخليج، معرفة مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 16- 2- 2024 في دوري روشن السعودي، حيث ستقام ثلاث مواجهات، ضمن منافسات الأسبوع العشرين.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضيفًا ثقيلًا على نظيره ضمك عصر اليوم الجمعة على ملعب "نادي ضمك" في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

ويستضيف فريق الوحدة نظيره الطائي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وفي نفس التوقيت يواجه فريق أهلي جدة نظيره الأخدود على ملعب "مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية"، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من الدوري السعودي بموسمه الجاري 2023-2024.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الجمعة في الدوري السعودي

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الجمعة 16-2-2024، عبر قنواتها.