موعد مباراة انتر ميلان وساليرنيتانا في الدوري الإيطالي 

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية لمتابعة مباراة إنتر ميلان وساليرنيتانا في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

فاز إنتر ميلان على روما بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من الكالتشيو بينما خسر ساليرنيتانا من إمبولي بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل إنتر ميلان المركز الأول برصيد 60 نقطة بينما يحتل ساليرنيتانا المركز العشرين والأخير برصيد 13 نقطة.

موعد مباراة إنتر ميلان وساليرنيتانا في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة إنتر ميلان وساليرنيتانا يوم الجمعة 16 فبراير 2024 على ملعب سان سيرو معقل إنتر ميلان وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية AD SPORTS PREMIUM 1 بنقل أحداث المباراة.

موقف إنتر ميلان وساليرنيتانا في الدوري الإيطالي

يحتل إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 72 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 23 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 12 مباراة.

ويحتل ساليرنيتانا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 42 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 15 مباراة وخسر 14 مباراة.