نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يوجه رسالة لمدحت شلبي بشأن نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية رسالة للمعلق المصري مدحت شلبي بشأن حديثه عن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي.

رسالة من تركي آل الشيخ لمدحت شلبي

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نشر المستشار تركي آل الشيخ منشور قال فيه:" إمام عاشور لاعب كبير ياكابتن مدحت شلبي مع خالص محبيتي ليك وانت عارف".

وسبق وأن علق الكابتن مدحت شلبي على الطريقة التي احتفل بها سالم الدوسري لاعب الهلال احتفالًا بهدفه في شباك النصر في نهائي بطولة كأس موسم الرياض قائلًا:" يجب توخي الحذر في مثل هذه الاحتفالات خاصًة أن امام عاشور قام بنفس الحركة في التمرين وأصيب بعدها وارتدى واقي الرأس".

بعدها انهالت التعليقات الغاضبة من رواد السوشيال ميديا على مدحت شلبي بشأن الخلط بين الامور خاصًة ان المباراة تقام في المملكة العربية السعودية ولم يكن الامر يستدعي مقارنة احتفال الدوسري بإمام عاشور.