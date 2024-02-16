نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الأخدود مساء اليوم الجمعة على ملعب "مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية"، وذلك في إطار الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي ضد الأخدود في الدوري السعودي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الأهلي والأخدود اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الأخدود في الدوري السعودي

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد الأخدود مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC1HD.

معلق مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي

أسندت إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي والأخدود اليوم الجمعة والجولة العشرين من الدوري السعودي للمعلق السعودي المعلق مشاري القرني.