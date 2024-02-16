نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16- 2- 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الجمعة 16-2-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، أبرزها مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

- دوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة شباب بلوزداد ضد الأهلي، في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

وتذاع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري على شبكة قنوات قناة bein sport القطرية التي تمتلك حق إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

- الدوري الإسباني

تبدأ مباراة فياريال ضد خيتافي في تمام الساعة 10:00 مساء، عبر قناة beIN Sports HD 3.

- الدوري السعودي

تقام مباراة ضمك ضد الشباب في تمام الساعة 4:00 مساء، عبر قناة SSC HD.

وتنطلق مباراة الأخدود ضد أهلي جدة في تمام الساعة 7:00 مساء، عبر قناة SSC HD.

وتبدأ مباراة الوحدة ضد الطائي في تمام الساعة 7:00 مساء، عبر قناة SSC HD.

- الدوري الإيطالي

تقام تورينو ضد ليتشي في تمام الساعة 8:00 مساء، عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

وتبدأ مباراة انتر ميلان ضد ساليرنيتانا في تمام الساعة 10:00 مساء، عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

- الدوري الألماني

تنطلق مباراة كولن ضد فيردر بريمن في تمام الساعة 9:30 مساء، من خلال قناة beIN Sports HD 5.

- الدوري الفرنسي

تقام ليون ضد نيس في تمام الساعة 10:00 مساء.

- الدوري المغربي

تنطلق مباراة حسنية أغادير ضد الفتح الرباطي في تمام الساعة 9:00 مساء.

- الدوري التركي

تبدأ مباراة قاسم باشا ضد فاتح كاراجومروك في تمام الساعة 7:00 مساء.

- الدوري البرتغالي

تنطلق مباراة فاماليكاو ضد ريو آفي في تمام الساعة 10:15 مساء.