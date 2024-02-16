نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مشاهدة مباراة أهلي جدة والأخدود اليوم الجمعة 16 فبراير 2024.. الدوري السعودي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة أهلي جدة والأخدود.. يحتضن ملعب الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضي اللقاء الكروي البارز الذي يجمع بين الأهلي والاخدود، في إطار منافسات الجولة 20 من دوري روشن السعودي. يقام اللقاء مساء اليوم الجمعة، السادس عشر من فبراير 2024.

مباراة أهلي جدة والأخدود.. ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب روشن برصيد 40 نقطة، متأخرًا بفارق 6 نقاط عن النصر (المركز الثاني) وبفارق 13 نقطة عن الهلال الذي يتصدر الجدول. من جهة أخرى، يتصدى الاخدود للمباراة وهو في المركز الثاني عشر، حيث يسعى بكل قوة لتحقيق نتيجة إيجابية وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

الدوري السعودي 2024 ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني للأهلي، ماتياس يايسله، على العناصر الأساسية في تشكيلته لهذا اللقاء، بهدف تحقيق الفوز واستمرار التنافس على الصدارة. ويشارك في المباراة اللاعب عبد الله العمار بعد تعافيه من الإصابة، إضافة إلى عودة الثلاثي رياض محرز، إدوارد ميندي، وفراس البريكان للتدريبات استعدادًا لهذا اللقاء.

تشكيلة الأهلي المتوقعة للمباراة:

تتوقع تشكيلة الأهلي في المباراة القادمة أن تكون قوية وتعكس الجاهزية الفنية والبدنية للفريق. في حراسة المرمى، من المتوقع أن يحمل اللاعب إدوارد ميندي مسؤولية حماية شباك الفريق، حيث قد أظهر أداءً مميزًا في المباريات السابقة.

في خط الدفاع، يشيرت التوقعات إلى تواجد سعيد بالعبيد وعبد الله العمار في الجهة اليمنى واليسرى على التوالي، بينما يمتلك علي مجرشي وروجر إيبانيز القدرة على تشكيل ثنائي دفاعي قوي في المنتصف. يتطلع الفريق إلى استغلال خبراتهم في منع هجمات الخصم وضمان الثبات في الخلف.

في خط الوسط، يتوقع أن يكون جابرييل فيجا وفرانك كيسييه عناصر رئيسية في توجيه اللعب وتأمين وسط الميدان، بينما يسعى رياض محرز ومحمد المجحد لتوفير الإبداع والتسجيل في الهجمات السريعة والهجمات المنظمة.

أما في خط الهجوم، فيتوقع أن يكون فراس البريكان وآلان سان ماكسيمان في القائمة الرئيسية للمهاجمين، حيث يمتلكان القدرة على تهديد مرمى الخصم وتسجيل الأهداف الحاسمة. تتطلع الجماهير بشكل كبير إلى رؤية تألق الفريق في هذه المباراة الهامة وتحقيق النقاط الثلاث.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سعيد بالعبيد، عبد الله العمار، علي مجرشي، روجر إيبانيز.

خط الوسط: جابرييل فيجا، رياض محرز، فرانك كيسييه، محمد المجحد.

خط الهجوم: فراس البريكان، آلان سان ماكسيمان.

موعد مباراة الأخدود ضد الأهلي في الدوري السعودي

من المنتظر أن تُقام مباراة الأخدود ضد الأهلي في إطار دوري روشن السعودي للمحترفين يوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024. ستقام المواجهة على أرضية ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، الذي يعد واحدًا من الملاعب البارزة في المملكة العربية السعودية. يأتي هذا اللقاء في إطار الجولة العشرين من الدوري، حيث يبحث الفريقان عن تحقيق الانتصار لتحسين مواقعهم في جدول الترتيب وتعزيز فرصهم في المنافسة على اللقب.

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت مصر. يعتبر هذا الموعد مناسبًا للمشجعين وعشاق الكرة السعودية لمتابعة اللقاء الذي يعد من أبرز المحطات الرياضية في الدوري المحلي. تشهد هذه المواجهة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث يترقب الجمهور بفارغ الصبر أداء فرقهم المحلية والتفاعل مع الأحداث الملفتة على أرض الملعب.

تذيع المباراة عبر قنوات اس اس سي سبورت 1 اتش دي واس اس سي سبورت 1 اس دي واس اس سي سبورت 5 اتش دي، مما يوفر للمشجعين فرصة متابعة الأحداث والتحليلات مباشرة من خلال التعليق الحي للمذيعين مشاري القرني ورؤوف خليف وأحمد النفيسة.

تقام مباراة الأخدود والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 اليوم الجمعة 16 فبراير 2024 على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساء بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد الأخدود في الدوري السعودي

من المنتظر أن تذيع مباراة الاهلي والاخدود على قنوات اس اس سي سبورت 1 اتش دي واس اس سي سبورت 1 اس دي واس اس سي سبورت 5 اتش دي بتعليق مشاري القرني ورؤوف خليف واحمد النفيسة.

وتقام المباراة في ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر.

يمكن متابعة المباراة عبر قنوات اس اس سي سبورت 1 اتش دي، واس اس سي سبورت 1 اس دي، واس اس سي سبورت 5 اتش دي، بتعليق مشاري القرني ورؤوف خليف وأحمد النفيسة.