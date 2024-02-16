نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة الاهلي في دوري ابطال افريقيا قبل لقاء بلوزداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رنا أشرف

نستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" من خلال السطور التالية، ترتيب مجموعة النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة شباب بلوزداد اليوم الجمعة.

ويحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره شباب بلوزداد، اليوم الجمعة الموافق 16-2-2024، في إطار منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب مجموعة النادي الأهلي في دوري ابطال افريقيا قبل لقاء بلوزداد

يحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، ثم يليه فريق يانج افريكانز بالمركز الثاني بنفس عدد نقاط المارد الأحمر.

ويتواجد فريق شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل فريق ميدياما الغاني ترتيب المجموعة بنفس عدد رصيد الفريق الجزائري.

ويأتي ترتيب مجموعة الأهلي على النحو التالي:

1- الأهلي:- 5 نقاط

2- يانج افريكانز:- 5 نقاط

3- شباب بلوزداد:- 4 نقاط

4- يانج افريكانز:- 4 نقاط

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

تنقل أحداث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية التي تمتلك حقوق بث وإذاعة مباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط، ويسبقها استوديو تحليلي قوي يضم نخبة من نجوم كرة القدم.