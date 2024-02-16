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أحمد جودة - القاهرة - قال أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد، إنه كان يرغب في البكاء، عندما هز شباك الريال في نصف نهائي السوبر الإسباني، مسجلا هدفه رقم 174 مع الروخي بلانكوس.

وتمكن جريزمان من هز شباك ريال مدريد، في المباراة التي أقيمت بالسعودية، وانتهت بفوز الميرنجي 5-3.

جريزمان: كدت أبكي بعد هز شباك ريال مدريد

وأقام الأتلتي، اليوم الخميس، حفل تكريم لأنطوان جريزمان، على ملعب سيفيتاس متروبوليتانو، بعدما أصبح الهداف التاريخي للفريق.

وتجاوز جريزمان، الرقم القياسي المسجل باسم لويس أراجونيس، الذي سجل 173 هدفا مع أتلتيكو مدريد.

وصرح جريزمان "أتذكر في استراحة ما بين الشوطين، كان سيميوني يتحدث واللاعبون أيضا، وأنا كنت أرغب في البكاء".

وتابع "بعد المباراة ووسط الرغبة في البكاء، تذكرت بداياتي والدقائق الأولى التي كلفتني الكثير أنا وعائلتي لأكون لاعبا مهما".

وأضاف "كل شيء بدأ من كرة رودريجو دي بول، وفي النهاية أنا لست مراوغا كبيرا".

ونوه "رأيت روديجر أمامي، وقمت بتلك المراوغة، وفي النهاية حاولت التسديد باليمنى بأفضل طريقة ممكنة، ولحسن الحظ كانت هدفا، الأمر جاء هكذا بمحض الصدفة لأنني لست مراوغا كبيرا".

وأتم "هناك الكثير من الاسماء والأساطير الذين سطروا التاريخ مع الفريق هنا".