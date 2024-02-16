نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16- 2- 2024 في الدوري الاسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق ومحبي الكرة الإسبانية عن مباراة فياريال وخيتافي، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

تعادل فياريال مع ديبورتيفو ألافيس بهدف لكل منهما في الجولة الرابعة والعشرين من الليجا، بينما فاز خيتافي على سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

موعد مباراة فياريال وخيتافي في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة فياريال وخيتافي يوم الجمعة 16 فبراير 2024 على ملعب لاسيراميكا معقل فياريال وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمواجهة فياريال ضد خيتافي

وتذاع مباراة فياريال ضد خيتافي عبر شبكة قنوات bein sports HD 3 القطرية، التي تقوم بنقل أحداث المباراة.

يحتل فياريال المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة بينما يحتل خيتافي المركز العاشر برصيد 33 نقطة.