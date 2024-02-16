موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب العديد من عشاق ومحبي كرة القدم العربية في كافة أنحاء المعمورة؛ في معرفة موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره شباب بلوزداد، اليوم الجمعة الموافق 16-2-2024، في إطار منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

تقام اليوم الجمعة الموافق 16-2-2024، أحداث المباراة القوية التي ستجمع بين النادي الأهلي ضد شباب بلوزداد، في الجولة المؤجلة من دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

تنقل أحداث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية التي تمتلك حقوق بث وإذاعة مباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط، ويسبقها استوديو تحليلي قوي يضم نخبة من نجوم كرة القدم.