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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه يجب الصبر على منتخب مصر بعد تعيين حسام حسن، مديرًا فنيًا جديدًا للفراعنة.

محمد بركات: حسام حسن يريد دعم الجميع.. ويجب الصبر على منتخب مصر معه

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حسام حسن ينتظر دعم الجميع، دعم اتحاد الكرة موجود، ولكنه ينتظر دعم الآخرين".

وأضاف: "حسام حسن لديه رصيد كبير بينه وبين الشارع المصري، الذي كان ينادي بتعيينه مدربًا للمنتخب، وهو يتمتع بالعدالة، وسيضم اللاعبين الذين يستحقون ارتداء قميص المنتخب".

وتابع: "يجب الصبر على منتخب مصر، الذي قدم شكل غير جيد في بطولة كأس إفريقيا، ولا يجب أن ننتظر وجود تغيير بسرعة الصاروخ".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "منتخب مصر لديه مباراتين خلال شهر يونيو في تصفيات كأس العالم في غاية القوة والأهمية، لأن المنتخب سيواجه المنافس المباشر له، وهما بوركينا فاسو وغينيا بيساو".