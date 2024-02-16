نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به لقاء اليوم شباب بلوزداد، في الجولة الرابعة والمؤجلة من دوري أبطال إفريقيا 2023-24.

موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن تقام أحداث مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد، اليوم الجمعة الموافق 16-2-2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

موقف النادي الأهلي وشباب بلوزداد في ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا

يتواجد النادي الأهلي في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط بالتساوي مع فريق يانج افريكانز الذي خاض مباراة أكثر، بينما يتواجد شباب بلوزداد في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

تشكيل النادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى، مصطفى شوبير

خط الدفاع، علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة

خط الوسط، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات

خط الهجوم، محمود كهربا، أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

تنقل أحداث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية التي تمتلك حقوق بث وإذاعة مباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط، ويسبقها استوديو تحليلي قوي يضم نخبة من نجوم كرة القدم.