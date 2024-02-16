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أحمد جودة - القاهرة - حقق أياكس أمستردام الهولندي تعادلا صعبا على أرضه مع ضيفه بودو جليمت النرويجي (2-2)، مساء الخميس، ضمن منافسات دور خروج المهزوم ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

أياكس ينجو من السقوط في دوري المؤتمر

وسجل ألبرت جرونبيك هدفين لبودو جليمت في الدقيقتين 16 و63، فيما سجل برانكو فان دن بومان هدف أياكس الأول من ضربة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبعد ذلك بسبع دقائق سجل ستيفن برجوين هدف التعادل لأياكس.وفي مباراة أخرى بنفس الدور، حقق دينامو زغرب الكرواتي فوزا ثمينا خارج أرضه على ريال بيتيس (1-0).وسجل برونو بيتكوفيتش هدف المباراة الوحيد لدينامو زغرب في الدقيقة 75 من ضربة جزاء.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة سيرفيت جنيف السويسري وضيفه لودوجوريتس البلغاري، فيما فاز مكابي حيفا على ضيفه جينت البليجيكي (1-0).

وتقام مباريات الإياب لهذ الدور يوم الخميس المقبل، فيما عدا مباراة جينت ومكابي حيفا التي ستقام يوم الأربعاء.