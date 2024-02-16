نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضحية صفقة مبابي.. نجم كبير يغادر ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير إعلامي، أن ريال مدريد سيودع نجمًا مهمًا في حال قدوم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" في الصيف المقبل.

رحيل لاعب ريال مدريد بعد قدوم مبابي

ذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن وصول كيليان مبابي إلى ريال مدريد في الصيف سوف يُعجل برحيل لاعب مهم عن الملكي.

ولم توضح الإذاعة الإسبانية، هوية لاعب ريال مدريد الذي سيغادر في الصيف المقبل فور قدوم الفرنسي مبابي، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان.

واقترب مبابي، من تحقيق خطوة الانتقال إلى صفوف ريال مدريد بعد مفاوضات طويلة ومعقدة ربطت الطرفين.

وأبلغ كيليان مبابي، إدارة باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي، برحيله عن الفريق العاصمي في نهاية الموسم الجاري.

ويرتبط كيليان مبابي، بعقدٍ ساري مع باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم الجاري، وحسم اللاعب قراره النهائي بالرحيل.