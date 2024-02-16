مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16- 2- 2024 في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من محبي كرة القدم الإيطالية عن مواعيد مباريات الجمعة 16 فبراير 2024 في الدوري الإيطالي للموسم الحالي (2023- 2024)، حيث إن الجولة الـ25 من الكالتشيو، في موسمه الجاري الذي يشهد العديد من اللقاءات النارية.

وتأتي مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2023- 2024 كالتالي:

تنطلق مباراة تورينو ضد ليتشي في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام مباراة إنتر ميلان ضد ساليرنيتانا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الجمعة في الدوري الإيطالي

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية بمسئولية نقل مباريات اليوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024، في الدوري الإيطالي «الكالتشيو» للموسم الحالي 2023- 2024.

وتعد شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري لمنافسات غدٍ الجمعة في الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2023- 2024.

ويتواجد فريق إنتر ميلان في صدارة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2023- 2024، برصيد 60 نقطة.

ويأتي يوفنتوس، في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإيطالي للموسم الحالي برصيد 53 نقطة.