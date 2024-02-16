أرسين فينجر يشيد بتطور المنتخبات في أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -

أشاد رئيس لجنة التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أرسين فينغر، بالأداء والمستوى الفني لبطولة كأس أمم إفريقيا التي أقيمت مؤخرًا بكوت ديفوار، حيث توج الفريق صاحب الأرض باللقب.

أرسين فينجر يشيد بتطور المنتخبات في أمم أفريقيا

وقال فينغر في مقابلة بالفيديو للمركز الإعلامي للفيفا اليوم الخميس: "أود أن أقول إن هناك تقدمًا ملحوظًا في المستوى عن البطولة الماضية سواء في المستوى والتنظيم وجودة الملاعب".

وأضاف: "كانت المستويات متقاربة في البطولة لدرجة تجعل من الصعب التنبؤ بنتيجة أي مواجهة قبلها، حتى خلال المباراة، كان من الصعب التنبؤ بالفائز".

وأوضح: "كانت المباريات متكافئة والمستوى قريبًا، ولكن كل هذا مرتبط بجودة التنظيم واستعداد الفرق الذي كان استثنائيًا".

وتابع فينغر: "هناك تطور في وهو ما يظهر عمق المواهب داخل الدول المشاركة، ولتنظر إلى فريق مثل الرأس الأخضر الذي لا يزيد سكانه عن نصف مليون نسمة، ولكنهم قدموا أداء استثنائيًا بالبطولة ".

وتابع: "بالفعل تطور مسابقات الأندية كان له دور في زيادة المستوى الفني لبطولة أمم إفريقيا وبالفعل هناك دوريات قوية، ونحن نريد ذلك".