لاعب الزمالك السابق يكشف رغبة كولر في رحيل أكرم توفيق عن الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أشار بشير التابعي نجم الزمالك السابق، إلى أن إدارة الأهلي رفضت رحيل أكرم توفيق، لاعب الوسط، في الفترة الماضية.

التابعي: كولر غير مقتنع بأكرم توفيق

قال بشير التابعي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "من الصعب أن يلعب أكرم توفيق أساسيًا مع الأهلي، بل أن كولر كان يريد رحيله وإدارة الأهلي رفضت، والمدير الفني ليس لديه قناعة كاملة باللاعب".

وأضاف بشير: "لم أتابع مصطفى أبو الخير لاعب الأهلي الشاب، ولكن بالتأكيد ما دام المدرب مقتنع به فهذا أمر جيد، لكنه لن يدفع به حاليا، ومن الصعب وجوده أساسيًا لأنه سيحتاج لخبرات قبل اللعب مع الفريق الأول وفي مواجهات كبرى بحجم لقاء شباب بلوزداد".

وحول تعيين حسام حسن مدربًا لمنتخب مصر، قال: "الجميع ينظر إلى حسام وإبراهيم على أنهم المنقذين للمنتخب المصري في المرحلة المقبلة، وكان لا بد من تواجد كل النجوم والمحلليين والاعلاميين في المؤتمر الصحفي خصوصا الذين طالبوا بتعيين التوأم".