عاجل.. الكاف يصدم الاهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى النادي الأهلي صدمة قوية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد رفض قيد محمود الزنفلي في قائمة الفريق الأفريقية.

الكاف يصدم الاهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

كان الأهلي تقدم بالتماس للكاف لقيد الزنفلي بشكل استثنائي في قائمته الأفريقية لتعويض غياب محمد الشناوي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

ويحل الأهلي ضيفا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره شباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة في تمام الساعة 9 مساءً.

ويحتل النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر صدارة جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع يانج أفريكانز التنزاني.