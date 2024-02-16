اسلام صادق يهاجم حازم امام والسبب مثير

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أحمد جودة - القاهرة - هاجم الإعلامي إسلام صادق، حازم إمام عضو الإتحاد المصري لكرة القدم، بعد غيابه عن مؤتمر تقديم حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر.

اسلام صادق يفتح النار على حازم امام والسبب مثير

وقال إسلام صادق فى تصريحات تلفزيونية: "حسام حسن لن يذكر من قريب أو بعيد إتحاد الكرة لأنه عارف ان الشعب اللي جابه"

وواصل: والدليل أن حازم إمام محضرش المؤتمر الصحفي، ومفيش أي مبرر، تطلع تقولي تعبان أو غيره فدا مش مبرر، هي سقطه لحازم امام.

وأشار: بدل ما انت نشرت علي صفحتك كلمة مبروك قد كدا، كنت سجل فيديو وابعته للمؤتمر الصحفي.