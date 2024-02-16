نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مثيرة في عقد مبابي المرتقب مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، من تحقيق خطوة الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، وذلك بعدما أبلغ إدارة ناديه برحيله في نهاية الموسم الحالي.

مبابي يتساوى مع راتب بيلينجهام

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية فأن مبابي بعد وصوله إلى ريال مدريد سوف يتوجب عليه تحفيض راتبه في باريس سان جيرمان بمقدار النصف تقريبًا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مبابي سيوقع عقدًا مع ريال مدريد حتى عام 2030 ليكون الأغلى في الفريق.

ويحاول نادي ريال مدريد، تحفيض مطالب المقربين من اللاعب الفرنسي والذين يريدون راتبًا بقيمة 50 مليون يورو.

ومن المفترض أن يعرض ريال مدريد على مبابي عقدًا لغاية 2030 ومع راتب مثل جود بيلينغهام يتخلله مكافأة توقيع والتي سوف تجعله صاحب الراتب الأعلى وهذا الأمر لن يؤثر على اللاعبين داخل الفريق لأن الفرنسي سيأتي كلاعب حر.

ولفتت الصحيفة أنه سيتم ضم الراتب الأساسي الذي يتقاضاه مبابي في ريال مدريد إلى مكافآت مختلفة مقابل النجاح في مستواه الشخصي وتحقيق الكرة الذهبية مثلًا، النادي أيضًا لا يريد منح اللاعب حقوق الصور بالرغم من أنه الأخير يريد نسبة 100% من هذه الحقوق.