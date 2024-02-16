أفضل لاعب أفريقي مرشح لخلافة مبابي في هجوم باريس

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي باريس سان جيرمان، للتعاقد مع نجم من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتعويض رحيل الفرنسي كيليان مبابي في نهاية الموسم الجاري.

باريس سان جيرمان يستهدف أوسيمين

نقل كيليان مبابي، قراره النهائي بالرحيل نهاية الموسم، إلى القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان.

ووفقًا للإعلامي "ديفيد إرنستين" فأن النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي بات مرشحًا لدعم هجوم باريس سان جيرمان بعد رحيل مبابي.

وأشار إلى أن أوسيمين يأتي في مقدمة أهداف باريس سان جيرمان الصيفية ليحل محل كيليان مبابي في تشكيل الفريق العاصمي.

يذكر أن أوسيمين قد فاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023 مقدمةً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".