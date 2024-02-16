نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد.. خط هجوم ناري بقيادة موديست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام شباب بلوزداد الجزائري.

وينزل الأهلي ضيفًا على شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي لمباراة شباب بلوزداد كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - أنتوني موديست