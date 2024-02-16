نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن والتشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الأخدود مساء اليوم الجمعة على ملعب "مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية"، وذلك في إطار الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي ضد الأخدود في الدوري السعودي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الأهلي والأخدود اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل أهلي جدة المتوقع

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: علي مجرشي - ريان حامد - روجير إيبانيز - سعد بالعبيد

الوسط: آلان سانت ماكسيمين - جابرييل فيجا - محمد المجحد - زياد الجهني

الهجوم: فراس البريكان - رياض محرز