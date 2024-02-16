نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ ينافس برشلونة على هذا المدرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد بايرن ميونخ الألماني، المدرب البديل في حال الإطاحة بالألماني توماس توخيل من تدريب الفريق “البافاري” بسبب النتائج السلبية.

هانسي محل اهتمام لـ برشلونة وبايرن ميونخ

تحوم الشكوك حول استمرار توماس توخيل على رأس الدفة الفنية لفريق بايرن ميونخ، في ظل النتائج السلبية وآخرها الخسارة خارج ملعبه من لاتسيو بهدف نظيف، في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة “بيلد” الألمانية فأن هانسي فليك مدرب بايرن ميونخ السابق يعد مرشحًا لقيادة البافاري حال رحيل مواطنه توماس توخيل في الفترة القادمة.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن فليك يأتي ضمن قائمة المدربين المختصرة لدى برشلونة لخلافة تشافي هيرنانديز المُهدد بالإقالة في الوقت الحالي بسبب سوء النتائج.

ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة بايرن ميونخ ستفكر في خيار هانسي فليك البالغ من العمر “58 عامًا” إذا تمت إقالة توخيل حال الخروج من دوري أبطال أوروبا.