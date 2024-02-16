انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الجمعة 16 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.. أهمهما الأهلي وشباب بلوزداد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر جدول مباريات اليوم الجمعة 16 فبراير 2024 والقنوات الناقلة هو الأكثر بحثاً على جميع المواقع حالياً، وذلك لأنه يحتوي على الكثير من اللقاءات الهامة التي ينتظرها الجميع ومشاهدتها على مدار اليوم، ومن أهمها مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد وغيرها الكثير من اللقاءات الأخرى.

مباريات اليوم الجمعة

وتعد مباريات اليوم الجمعة هي الأكثر بحثاً لأنها تحتوي على دوري روشن السعودي وغيرها الكثير من الدوريات الأخرى، وهو من الأيام الكروية المليئة بالكثير من الإثارة والمتعة الكبيرة، وتقدم العديد من المواجهات الأوروبية ذات المستوى العالي، وتبث على مدار اليوم بدون أي توقف، وتكون على مدار اليوم لأنها من المباريات الهامة التي تبث باستمرار.

جدول مباريات اليوم

ويوجد داخل جدول مباريات اليوم الكثير من اللقاءات في المسابقات المختلفة التي تكون حول العالم، ومن أهمها لقاء الأهلي أمام شباب بلوزداد في الجولة الرابعة الخاصة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، وأيضاً مباراة بين كلاً من انتر ميلان وساليرنيتانا في الجولة الخامسة والعشرين بـ الدوري الإيطالي، وتأتي المباريات في المواعيد الآتية:

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

شباب بلوزداد X الأهلي – 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تورينو X ليتشي – 8 مساء – AD SPORTS Premium 1

انتر ميلان X ساليرنيتانا – 10 مساء – AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فياريال X خيتافي – 10 مساء – beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

كولن X فيردر بريمن – 9.30 مساء – beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي