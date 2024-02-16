نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تسريب مشاجرة سون.. إقالة كلينسمان من تدريب كوريا الجنوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد الكوري لكرة القدم، إقالة المدير الفني الألماني يورجن كلينسمان من تدريب المنتخب الوطني الأول وذلك بعد إخفاقه في بطولة كأس أمم آسيا، التي أقيمت مؤخرًا في قطر.

وكان منتخب كوريا الجنوبية قد ودع بطولة كأس آسيا بعد الخسارة أمام الأردن 0-2، في دور نصف النهائي.

إقالة كلينسمان من قيادة منتخب كوريا الجنوبية

أكد الاتحاد الكوري أنه تمت إقالة يورجن كلينسمان من قيادة المنتخب الوطني لأنه لم يلبي التوقعات في مشاركته الأخيرة ببطولة كأس أمم آسيا.

وأوضح تشونغ مونغ-جيو رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي في مؤتمر إعلان إقالة كلينسمان بعد أقل من عام على التعاقد معه: "قررنا تغيير المدرب الوطني بعد دراسة متأنية".

وتابع: “فشل يورجن كلينسمان في إظهار القدرات الإدارية والقيادة المتوقعة من المدرب الوطني في مجالات التكتيكات والإدارة الشخصية ونهج العمل وغيرها من المجالات الضرورية لتحقيق القدرة التنافسية للمنتخب”.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ قرار إقالة كلينسمان من تدريب منتخب كوريا الجنوبية قبل مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

ويأتي قرار إقالة كلينسمان، بعد التسريبات الأخيرة حول حدوث مشاجرة بين لاعبي كوريا الجنوبية قبل مواجهة الأردن في نصف نهائي كأس آسيا.

ولفتت التسريبات إلى أن سون هيونج مين تعرض لإصابة في يده، خلال المشاجرة التي حدثت على إثر رغبة بعض اللاعبين لترك العشاء ولعب كرة الطاولة، الأمر الذي أغضب قائد المنتخب.