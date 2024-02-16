نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب وضمك في دوري روشن والتشكيل المتوقع والقتوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع نظيره ضمك عصر اليوم الجمعة 16-2-2024 على ملعب "نادي ضمك الرياضي"، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي 2023-2024.

ويحتل الشباب المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في 6 لقاءات وخسارة 8 مواجهات، فيما يحتل فريق ضمك المركز السادس برصيد 30 نقطة، بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6 لقاءات وخسارة 5 مواجهات.

موعد مباراة الشباب ضد ضمك في الدوري السعودي

تبدأ أحداث مباراة الشباب وضمك اليوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الثانية ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيلة الشباب ضد ضمك

حراسة المرمى: الحارس إدوارد ميندي.

خط الدفاع: ريان حامد، سعيد بالعبيد، علي مجرشي، روجر إيبانيز.

مركز الوسط: رياض محرز، جابرييل فيجا، فرانك كيسييه، محمد المجحد.

خط الهجوم: ألان سان ماكسيمان، فراس البريكان.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد ضمك في الدوري السعودي

تذاع مباراة الشباب وضمك اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق حماد العنزي.