أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية بالجولة ال14 بمجموعتى الصعيد بدورى القسم الثاني ب قوية بالجولة مواجهات قوية بالجولة ال14 بمجموعتى الصعيد بدورى القسم الثاني ب بمجموعتى الصعيد بدورى القسم الثاني ب

تنطلق اليوم الجمعة الساعة الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة الرابعة عشر لمجموعتي الصعيد بدورى القسم الثاني ب، بإقامة 8 مباريات.

المجموعة الاولى

1- ديروط مع الاقصر

على ستاد بنى سويف يلتقي

فريق ديروط وصيف المجموعة بقيادة علاء ابراهيم برصيد 26 نقطة مع فريق الاقصر صاحب المركز السادس بقيادة محمد عويس برصيد 14 نقطة.

حقق فريق ديروط الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

2- طهطا مع اسمنت اسيوط

على ملعب نادي طهطا يلعب فريق

طهطا صاحب المركز الخامس بقيادة محمد صديق برصيد 15 نقطة مع فريق اسمنت اسيوط صاحب المركز الثالث بقيادة الاسباني جونزاليس برصيد 21 نقطة.

حقق فريق الاسمنت الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.

3- ملوى مع شبان قنا

على ملعب نادي ناصر ملوي يواجه

فريق ملوى صاحب المركز الثامن بقيادة محمود فرغلي برصيد 5 نقاط فريق شبان قنا صاحب المركز السابع بقيادة مبارك كالوشا

برصيد 12 نقطة.

حقق فريق شبان قنا الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

4 - قوص مع كيما اسوان

يشهد ملعب نادي الاقصر لقاء صعب بين فريق قوص متذيل المجموعة بقيادة سيد غريب برصيد 5 نقاط مع فريق كيما اسوان صاحب المركز الرابع بقيادة عماد سمير برصيد 19 نقطة.

حقق فريق كيما اسوان الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.

ويحصل فريق الالومنيوم المتصدر على راحة هذا الاسبوع.

المجموعة الثانية

1- الترسانة مع الواسطى

على ملعب نادي الترسانة يخوض فريق الترسانة متصدر المجموعة بقيادة حسين شكرى برصيد 30 نقطة لقاء سهل مع فريق الواسطى صاحب المركز الثامن بقيادة مصطفى فاروق برصيد 9 نقاط.

حقق فريق الترسانة الفوز بثلاثية مقابل هدف في الدور الأول.

2- نجوم مصر مع الفيوم

على ملعب النجوم يحل فريق الفيوم وصيف المجموعة بقيادة سعيد صبحي برصيد 20 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق نجوم مصر صاحب المركز الرابع بقيادة عصام عيد برصيد 18 نقطة.

حسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

3- شباب طامية مع شباب مغاغه

يستضيف نادي الإعلاميين لقاء بين فريق شباب طامية صاحب المركز الخامس بقيادة رمضان رجب برصيد 14 نقطة فريق شباب مغاغة متذيل المجموعة بقيادة احمد الحجر برصيد 8 نقاط.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

4- بنى مزار مع تليفونات بني سويف

على ملعب شباب مطاى يستقبل فريق بنى مزار صاحب المركز السادس بقيادة احمد عبد البديع برصيد 10 نقاط فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز السابع بقيادة فؤاد سلامه بنفس الرصيد.

حقق فريق تليفونات بني سويف الفوز بثلاثية مقابل هدفين في الدور الأول.

ترتيب المجموعة الاولى

1- الالومنيوم 27 نقطة

2- ديروط 26 نقطة

3- اسمنت اسيوط 21 نقطة

4- كيما اسوان 19 نقطة

5- طهطا 15 نقطة

6- الاقصر 14 نقطة

7- شبان قنا 12 نقطة

8- ملوى 5 نقاط

9- قوص 5 نقاط

المجموعة الثانية

1- الترسانة 30 نقطة

2- الفيوم 20 نقطة

3- المنيا 19 نقطة

4- نجوم مصر 18 نقطة

5- شباب طامية 14 نقطة

6- بنى مزار 10نقاط

7- تليفونات بني سويف 10

نقاط

8- الواسطى 9 نقاط

9- شباب مغاغه 8 نقاط