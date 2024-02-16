نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يفاجئ باريس سان جيرمان بقرار صادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعمل الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، على إنهاء كافة تفاصيل رحيله عن الفريق العاصمي خلال الفترة القادمة.

مبابي يطوي صفحة باريس سان جيرمان بشكل نهائي

قام مبابي، بإبلاغ القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، بقرار رحيله النهائي عن الفريق في نهاية الموسم الحالي.

وذكر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن كيليان مبابي أبلغ باريس سان جيرمان بأن قرار رحيله نهائي ولا يوجد طريق للرجوع عن قراره.

وأشار فابريزيو إلى أن مبابي أخبر مسؤولي باريس أنه لا يريد تلقي أي عرض لتجديد عقده مع النادي.

وأضاف أن مبابي سيتواصل مع إدارة باريس سان جيرمان مجددًا خلال الأشهر المقبلة بشكل رسمي بشأن الشروط النهائية لخروجه في نهاية الموسم.

يذكر أن عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان ممتد لنهاية الموسم الحالي، صيف 2024.

