نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخليفي يعوّض رحيل مبابي بـ3 صفقات كبرى في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، خطة تدعيم الفريق العاصمي بـ3 صفقات كبرى بعد رحيل النجم الفرنسي كيليان مبابي في نهاية الموسم الحالي.

وكان كيليان مبابي قد أبلغ بشكل رسمي، إدارة باريس سان جيرمان بقرار رحيله مع نهاية عقده في صيف 2024، والوجهة الأقرب له الانتقال إلى ريال مدريد.

باريس سان جيرمان يحدد خطة ميركاتو الصيف دون مبابي

أشار الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إكس” إلى أن ناصر الخليفي قد جهّز خطته الاحتياطية دون كيليان مبابي منذ ديسمبر الماضي.

وأضاف رومانو أن باريس سان جيرمان سيتعاقد مع 3 صفقات كبرى في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكر رومانو في نهاية منشوره أن باريس سيضم لاعبًا من العيار الثقيل لتعويض مبابي، بالإضافة إلى صفقتي لاعب وسط ومدافع موهوب.