نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة نارية حول عقد حسام حسن مع منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر الإعلامي عبدالناصر زيدان، مفاجأة من العيار الثقيل حول تعاقد اتحاد الكرة مع حسام وإبراهيم حسن لتولي مهمة قيادة منتخب مصر.

زيدان: صور عقود حسام وإبراهيم حسن مع المنتخب “فارغة”

قال زيدان ببرنامجه المذاع على "قناة الشمس"، إن الصور التي نُشرت للتوأم حسام وإبراهيم حسن لحظة التوقيع منذ أيام على صفحة اتحاد الكرة، كانت فارغة وليست عقود.

وأضاف زيدان أنه لا أحد حتى هذه اللحظة في الإدارة المالية يعلم كم سيتقاضى حسام وإبراهيم حسن والجهاز الفني بالكامل.

وكان حسام حسن مدرب منتخب مصر، قد أشار إلى أنه رفض أن يكون هو وشقيقه إبراهيم مدير الكرة بالمنتخب "طرفًا ثانيًا" في العقد الذي تم توقيعه مع اتحاد الكرة مؤخرًا لتدريب الفراعنة، وعلق قائلًا: "مينففعش أكون أنا وإبراهيم طرف تاني ضد مصر".

ويأتي حسام حسن، لتولي مهمة قيادة منتخب مصر خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي تمت الإطاحة به إثر الإخفاق الأخير في بطولة كأس أمم إفريقيا، التي أقيمت بدولة كوت ديفوار.