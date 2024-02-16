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أحمد جودة - القاهرة - أدى زياد كمال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية، على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

زياد كمال يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأبيض، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.