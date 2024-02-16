أرتيتا يعلن موقف آرسنال من منافسة ريال مدريد على مبابي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، موقف ناديه من الدخول في مفاوضات مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، لاستقطابه إلى كتيبة “الجانرز” في ميركاتو الصيف.

أرتيتا يتحدث عن إمكانية ضم مبابي إلى آرسنال

قال أرتيتا في تصريحاته اليوم الجمعة، ردًا على إمكانية انتقال مبابي إلى آرسنال: “عندما يتواجد لاعب بمثل هذه الامكانيات في السوق، فيجب أن نكون دائمًا في هذا الموضوع ولكن حاليًا يبدو الوضع مستحيلًا”.

وكان مبابي قد أبلغ ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، بقرار رحيله عن صفوف الفريق الباريسي في نهاية الموسم الرياضي الجاري، بعد نهاية عقده في صيف 2024.

وأكمل أرتيتا حديثه في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة آرسنال وبيرنلي: “الفترة الحالية هي أهم جزء من الموسم ونحن نعلم أن كل مباراة ستلعب دورًا هامًا في ما نريد تحقيقه”.

وبسؤاله عن مخاوف الإصابات، رد أرتيتا: “كان بعضهم يتقدم أكثر من غيرهم، لدينا جلسة تدريبية اليوم وأنا متأكد من أننا سنستعيد عدد قليل من اللاعبين غدًا”.

ويستعد فريق آرسنال لملاقاة بيرنلي يوم غدٍ السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق آرسنال، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة.