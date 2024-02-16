نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون تقطيع بث مباشر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة مثيرة في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، حيث يواجه نادي شباب بلوزداد على ملعب 5 جويلية 1962.

يأتي هذا اللقاء ضمن سباق الجولة الرابعة من البطولة، حيث يتطلع كل فريق إلى تحقيق الفوز لضمان حصوله على ثلاث نقاط قيمة.

يعد هذا اللقاء فرصة حاسمة للأهلي وشباب بلوزداد لتحقيق تقدم إضافي في الترتيب العام للبطولة وتحقيق طموحاتهم في المنافسة الشرسة على اللقب.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في كأس دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، في الدور الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، اليوم الجمعة 16 فبراير 2024، على ملعب 5 جولية 1962.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة

التاسعة بتوقيت مصر.

العاشرة بتوقيت السعودية وقطر.

العاشرة بتوقيت الإمارات.

البث المباشر لـ مباراة الأهلي وشباب بلوزداد لحظة بلحظة





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

تُنقل فعاليات دوري أبطال إفريقيا بصورة حصرية عبر شبكة قنوات beIN Sports، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر قناة beIN Sports 6.

معلق مباراة الأهلي وشباب بلوزداد دوري أبطال إفريقيا

يتولى مهمة التعليق على المباراة

بي إن سبورت 6 محمد بركات

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

تردد beIN Sports HD 1 على نايل سات تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2

تشكيل الأهلي المتوقع ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة، حسين الشحات، رضا سليم (كريم فؤاد).

خط الهجوم: كهربا (موديست)

غيابات الأهلي أمام شباب بلوزداد

1- وسام ابو على

2- محمد الشناوي

3- محمود متولي

4- أحمد عبدالقادر

5- أحمد نبيل كوكا

6- خالد عبدالفتاح

7- ومحمد الضاوي كريستو

8- بيرسي تاو

9- أليو ديانج

بينما يغيب الثنائي عمر كمال عبدالواحد ومحمود الزنفلي بسبب عدم القيد في القائمة الأفريقية.

تشكيل شباب بلوزداد المتوقع ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا